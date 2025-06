Gasp a Roma. Pilati può fare il preparatore

Atterra oggi con un volo di linea da Parigi, dove ha assistito ad alcune partite del Roland Garros. Sarebbe arrivato comunque per presenziare al matrimonio di Gianluca Scamacca. Ma Gian Piero Gasparini approfitterà del viaggio per assumere ufficialmente l'incaroco di allenatore della Roma. Il contratto triennale pattuito con i Friedkin la scorsa settimana è pronto, va soltanto firmato. (...) Intanto, Gasp sta ultimando il casting per formare lo staff che lo seguirà. (...) Come preparatore atletico può entrare Alessandro Pilati, che ha lasciato il Genoa e che Gasparini ha incontrato proprio in rossoblù.

(corsport)