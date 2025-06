Fretta sul sostituto: pressing su Ranieri e attesa per Pioli

[...] Adesso a Gabriele Gravina interessa soprattutto voltare pagina in tempi rapidi e facendo la scelta giusta, perché la posta in palio è la qualificazione per i Mondiali. L'Italia è infatti nei guai e per tirarla fuori c'è bisogno di un allenatore esperto e di personalità, identikit che ha spinto la Figc a puntare sui due profili più rassicuranti: quelli di Claudio Ranieri e Stefano Pioli. Per questo è rimasta embrionale l'idea di sondare uno dei campioni del mondo del 2006, che avrebbe concesso qualche chance pure alle candidature di Fabio Cannavaro e Daniele De Rossi. È confinata invece sullo sfondo la massima disponibilità data per il suo eventuale e clamoroso ritorno da Roberto Mancini.

Ranieri o Pioli, è questa la scelta della Figc. Ma c'è un problema: nessuno dei due è libero. Sir Claudio si è impegnato infatti con la Roma come responsabile del settore tecnico, l'ex Milan è invece sotto contratto fino a luglio con gli arabi dell'Al-Nassr e avrebbe difficoltà a svincolarsi subito anche per motivi fiscali. Per questo sarà decisivo il lavoro diplomatico già cominciato sotto traccia da venerdì scorso, dopo il ko a Oslo. [...]

(La Repubblica)