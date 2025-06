Fasce, difesa e attacco: poker per Gasp

IL TEMPO (F. BIAFORA) - Uno studio approfondito della rosa, già iniziato in pieno inverno nel momento dei primi contatti ed entrato nel vivo dopo l'ufficialità. Gian Piero Gasperini si sta godendo qualche giorno di vacanza anche se la testa in questo momento è ben focalizzata sull'avvio del progetto Roma. [...] L'allenatore di Grugliasco ha già individuato carenze e ruoli su cui si deve intervenire sul mercato. [...] La volontà è quella di partire subito forte, puntellando un gruppo che ha sfiorato la Champions League. Uno dei principali obiettivi segnalati dal tecnico è quello relativo ad un esterno alla Lookman, in grado di spaccare le partite. [...] L'altro reparto in cui si possono fare dei passi avanti è la difesa, dove Celik ha superato tutti nelle gerarchie per completare il terzetto con Mancini e Ndicka. Non basteranno i rientri di Hermoso e Kumbulla. Gasperini poi ha chiesto un esterno per la fascia destra, dove rimane in piedi l'ipotesi di riportare Saelemaekers. Il belga è tornato al Milan e i rossoneri ora giocano a rialzo. Ancora ingarbugliata la situazione sull'altra fascia, dove Angelino era ad un passo dall'addio, direzione Al-Hilal, che era pronta a 26 milioni di euro. [...] Nel frattempo ieri è stata ufficializzata la cessione di Dahl al Benfica a titolo definitivo. È poi tornato a parlare Paredes, ricercato dal Boca Juniors: "I contatti sono continui, vogliono riprendermi. Non ho ancora avuto modo di parlare con la Roma del mio futuro, ora mi prenderò tre settimane di pausa, poi dal ritorno dalle vacanze avrò modo di decidere".