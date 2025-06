Falsini ai saluti: la Roma pensa all'ex Greco

La posizione di Gianluca Falsini non è solida. L'allenatore viaggia verso l'addio e sembra che non sarà confermato alla guida della Roma Primavera. La sua avventura al vertice del settore giovanile, dovrebbe chiudersi dopo una sola stagione. Gli ultimi mesi non sono stati semplicissimi da gestire, soprattutto per dinamiche extra-campo. [...] Adesso a Trigoria riparte la caccia al nuovo allenatore. Alla Roma è sempre piaciuto il profilo di Daniele Galloppa che però dovrebbe restare alla Fiorentina. Un nome caldo è quello di Leandro Greco, reduce da una stagione particolare a Frosinone. [...] Non si può escludere una nomina a sorpresa, un allenatore esperto e con un curriculum importante.

(corsport)