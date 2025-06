Ezzalzouli, nuova idea per la fascia. Per Lucumì c'è la carta Baldanzi

Dopo un breve periodo di vacanza, Gian Piero Gasperini è pronto a immergersi nel lavoro alla Roma. Martedì è fissata la conferenza stampa di presentazione, seguita da una settimana intensa di incontri con Ranieri e Ghisolfi per definire le strategie di mercato. Ranieri aveva dichiarato: "Non possiamo e non dobbiamo fare una rivoluzione", ma Gasperini ha chiesto almeno quattro nuovi acquisti, con un focus particolare sulle fasce.

La Roma continua a seguire Saelemaekers, ma il prezzo del cartellino resta un ostacolo, con il Milan che non intende scendere dalla sua valutazione di 20/25 milioni di euro. (...) L'ultima idea per le fasce è Ezzalzouli del Betis, valutato circa venti milioni, ma su cui c'è forte concorrenza dal Como.

La situazione legata alla possibile cessione di Angeliño all'Al-Hilal è al momento bloccata. La squadra araba, dopo il Mondiale per Club, sembra intenzionata a fare un nuovo tentativo per Theo Hernandez, che ha sempre rifiutato, ma un mancato accordo tra Milan e Atletico Madrid potrebbe cambiare le carte in tavola. Gli spagnoli, intanto, hanno messo gli occhi su Robertson del Liverpool. Un effetto domino che rischia di far perdere alla Roma 25 milioni di euro. In caso di partenza di Angeliño, i nomi sulla lista di Ghisolfi sono quelli di Gosens e De Cuyper. Sul secondo c'è anche il Milan, ma la Roma ha intensificato i rapporti con gli intermediari. È stato effettuato anche un sondaggio per Gutierrez del Girona. Per la fascia destra, piacciono Giay e Ratiu.

Con l'arrivo di Gasperini, le trattative tra Como e Roma per Cristante si sono arenate e il giocatore resterà. Anche Koné è destinato a rimanere, salvo offerte irrinunciabili da parte di top club europei. In Inghilterra è emersa una voce di interessamento del Tottenham per Pisilli, ma al momento non ci sono trattative; il centrocampista è concentrato sull'Europeo Under 21 e fiducioso di crescere sotto la guida di Gasperini. Paredes, invece, è sempre più vicino al Boca Juniors.

Per rinforzare il centrocampo, i giallorossi puntano su O'Riley. Il Brighton lo valuta 25 milioni ed è un "pallino" del nuovo tecnico, che lo avrebbe voluto portare a Bergamo la scorsa estate.

Per quanto riguarda l'attacco, la situazione è in fase di stallo. Lucca è conteso da Milan e Napoli. Piacciono anche Kristovic e Boving dello Sturm Graz, ma la loro acquisizione dipenderà prima dalla cessione di Abraham. La Roma vorrebbe cederlo a titolo definitivo per liberarsi del suo ingaggio (4,5 milioni). Su di lui c'è l'interessamento del Fenerbahce di Mourinho, alla ricerca di una punta.

In difesa, la clausola da 28 milioni per Lucumì è considerata alta, ma nella trattativa potrebbe essere inserito Baldanzi, che piace al Bologna. Sono stati riallacciati i rapporti con l'Empoli per Goglichidze. Nei toscani c'è un altro giocatore in uscita che intriga Gasperini: il centrocampista Tino Anjorin.

(Messaggero)