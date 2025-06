Enigma Soulé: Gasp decide il ruolo del talento. Roma, possibile addio di Ghisolfi

Il diamante è diamante e come tale va trattato. Anche se poi va lucidato, per renderlo ancora più lucente e affascinante di prima. Ed è quello che vuole fare Gasperini con Matias Soulé. Dove e come lo utilizzerà? Riuscirà a farlo rendere al meglio? [...] Per rispondere a questi interrogativi c'è da capire quale strada prenderà la Roma. All'argentino piace giocare molto largo, quasi con i piedi sulla linea laterale destra, da cui può puntare l'uomo in uno contro uno o rientrare col mancino.

Gasperini però di solito gioca con i trequartisti più dentro al campo rispetto a Ranieri, anche per permettere ai quinti di sovrapporsi e accompagnare l'azione. Soulé quindi dovrebbe tornare a fare quello che provava a fare con Juric, quando era uno dei due trequartisti alle spalle della punta. [...] Il nuovo tecnico della Roma è uno che i giocatori sa sempre come farli rendere al meglio. La soluzione potrebbe essere anche quel 3-4-3 che ha spesso utilizzato al Genoa, e che permetterebbe all'ex Frosinone di giocare largo a destra e avere lo spazio di cui ha bisogno per provare la giocata. [...]

(gasport)