Effetto Gasp: Roma, lo stadio è già pieno. Obiettivo 40 mila abbonati

Lo chiamano già "Effetto Gasp". Un fiume di tifosi della Roma inonderà nuovamente l'Olimpico lungo una stagione di sogni e ambizioni nel segno di Gian Piero Gasperini. [...] 30mila tessere vendute in soli 10 giorni e ancora in fase di prelazione. [...] L'obiettivo della società è arrivare a 40 mila tessere raggiungendo il miglior risultato dell'era Friedkin. Questi numeri, però, non stupiscono affatto e sono figli dell'onda di entusiasmo riportata dalla rimonta di Claudio Ranieri e il conseguente arrivo di Gian Piero Gasperini. [...]

Clima già da stadio ed in attesa di un mercato che inizierà dopo il 30 giugno, data in cui la Roma dovrà fare una plusvalenza da almeno 10-12 milioni di euro. L'indiziato numero uno è Angelino, che piace a Sunderland, Girona e Al-Nassr. In entrata, invece, piace molto Kessié anche se la trattativa non è per niente semplice. [...]

(gasport)