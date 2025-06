È il giorno di Gasp ma c'è il caso Svilar: "Chiarirò con il club"

L'attenzione è tutta rivolta a Gian Piero Gasperini che, dopo aver partecipato al matrimonio di Scamacca, oggi dovrebbe fare il suo ingresso a Trigoria per firmare il contratto e rendere ufficiale la sua nuova avventura sulla panchina giallorossa. (...) Ma ieri è stata la giornata di Mile Svilar, protagonista di un viaggio lampo nella capitale. Il portiere belga è arrivato a Roma in mattinata, accompagnato dal suo agente, ed è ripartito nel primo pomeriggio per rientrare in Belgio, dove lo attende la moglie, in dolce attesa. Un passaggio rapido ma significativo, utile per incontrare la dirigenza e fare il punto su un rinnovo che la Roma considera una priorità. «Sono venuto a prendere alcune cose personali - ha dichiarato a Re-pubblica - abbiamo parlato con il club, le cose saranno più chiare nei prossimi giorni, ma il mio agente non è affatto il problema». A Trigoria è andato in scena un confronto che ha segnato un primo riavvicinamento tra le parti. Oltre al giocatore e al suo entourage, all'incontro ha partecipato anche Claudio Ranieri. L'ex allenatore, oggi figura di garanzia all'interno del club, è stato presente in questo tentativo di distensione tra le parti. (...)Negli ultimi meeting tra le parti era subentrata una certa tensione, alimentata da divergenze di caratte-re economico e da una distanza ancora evidente tra domanda e offerta. L'ultima proposta del club risale a oltre tre mesi fa, con una base da 1,8 milioni di euro annui. L'entourage del calciatore aveva rilanciato ad aprile con un'offerta da 3,6 milioni a stagione per un contratto di otto anni complessivi (cinque più opzione per altri tre), senza clausole rescissorie né richieste di commissioni. (...)

(La Repubblica)