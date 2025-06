È Chiesa il gioiello da regalare a Gasp: con il Liverpool si chiude a 15 milioni

Federico Chiesa e la Roma, un amore mai nato che oggi potrebbe rifiorire. [...] La Roma osserva con attenzione, stavolta con un interesse più deciso. Gian Piero Gasperini, fresco di nomina, è da sempre un estimatore del classe '97: lo considera ideale per il suo modulo, un giocatore capace di rompere gli equilibri e restituire pericolosità sugli esterni. I 15 milioni richiesti dal Liverpool non spaventano: i giallorossi sanno che si tratta di un'operazione che, per costi e prospettiva, può rivelarsi un affare. [...] Chiesa, dal canto suo, guarda ora alla Roma con occhi diversi. La Nazionale resta un obiettivo concreto: per riconquistarla dovrà giocare, e farlo con continuità. [...]

Il suo arrivo comporterebbe però scelte forti. La Roma, per ragioni numeriche ed economiche, dovrà liberare spazio. Due tra Pellegrini, El Shaarawy e Baldanzi potrebbero partire. [...] Ma la concorrenza c'è. L'Atalanta è vigile, soprattutto se dovesse partire Lookman. Napoli e Milan osservano, pronti a inserirsi. [...] Nel frattempo il mercato giallorosso si muove anche su altri fronti. Tammy Abraham è finito nel mirino del Beskitas. [...] Discorso aperto anche per Angelino. L'Al-Hilal ha mollato la presa, ma dalla Premier League inglese sono arrivate nuove manifestazioni d'interesse. [...] A sorpresa anche il Sunderland è entrato nella corsa. [...]

(corsera)