Dybala, la Joya di tornare: già al lavoro per il ritiro e pronto ad aprire un ciclo

Anche sotto il sole di Miami, Paulo Dybala non conosce pause. L'argentino, infatti, continua a sudare in campo. L'obiettivo è dunque essere pronto per il 10 luglio, giorno del raduno della nuova Roma di Gasperini. La Joya lavora tutti i giorni con il supporto di un fisioterapista del club e i segnali che arrivano dallo staff medico sono incoraggianti: il recupero va avanti bene e aumenta la fiducia di poterlo arruolare da subito. [...] Nel frattempo, l'argentino prosegue i colloqui telefonici con Claudio Ranieri che lo continua a stimolare anche in vista della prossima stagione. [...] Dybala ha inoltre fatto sapere di voler restare ed è già in programma un incontro per poter valutare un prolungamento per spalmare il pesante ingaggio. [...]

(corsera)