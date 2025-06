Dybala già corre per Gasperini

IL TEMPO (L. PES) - Dybala corre e aspetta Gasp. Un estate da protagonista quella che attende l'attaccante argentino ormai vicino al rientro in campo e pronto a convincere tecnico e società. L'allenatore di Grugliasco lo aveva incrociato ormai tredici anni fa a Palermo e che ora i due si ritroveranno in giallorosso al rientro della Joya dal lungo stop. L'attaccante sta lavorando a Miami per farsi trovare pronto all'inizio del ritiro estivo dei primi di luglio. Insieme a lui in Florida anche due fisioterapisti della Roma, che seguono nel quotidiano il lavoro di Dybala che nel frattempo ha ripreso a correre e, come nelle previsioni, vuole essere a disposizione del nuovo allenatore quando riprenderanno i lavori a Trigoria. Ancora nessuna telefonata tra Gasp e l' argentino che però è attratto dalla possibilità di poter lavorare con l'ormai ex Atalanta e cercare di migliorare anche la condizione fisica grazie ai suoi metodi di lavoro. Grazie al rendimento e alle presenze dello scorso anno la Joya si è guadagnato un altro anno in giallorosso, che potrebbe essere l'ultimo. Fino a questo momento nes-sun incontro per capire eventuali spiragli di prolungamento, ma contatti frequenti e po-sitivi tra Ghisolfi e Novel, agente dell'ex Juve. Dopo aver risolto la questione alle-natore il ds giallorosso tornerà a lavorare, oltre che sul mercato in entrata, anche sul futuro di alcuni singoli e tra gli incontri che avrà ci sarà anche quello col procuratore di Dybala. Sul suo futuro, ovviamente, inciderà anche e soprattutto il parere di Gasp ma l'ingaggio (arrivato a 9 milioni di euro netti all'anno dopo l'ultima stagione) sarà comunque da rivedere in ottica di un eventuale prolungamento. Intanto oggi Gasperini è atteso nella Capitale, non tanto per l'annuncio dela Roma quanto per il matrimonio di Scamacca previsto proprio per la serata di oggi. Probabilmente una visita fugace a Trigoria potrebbe rientrare nei piani del sessantasettenne piemontese che proprio in queste ore sta ultimando tutti i dettagli della separazione con l'Atalanta. Un addio deciso dal tecnico e al quale il club non si è opposto ma che comunque prevedeva diversi aspetti da sistemare che in questi giorni hanno impegna-to i legali delle due parti. Entro la fine della settimana è previsto l'annuncio ufficiale della Roma con la firma che verrà posta proprio in questi giorni. Dopodiché potra iniziare finalmente l'avventura in giallorosso di Gasp che in questi mesi ha già analizzato pregi e difetti della rosa ma che ora entrerà nel dettaglio con Ranieri e Ghisolfi. Attaccante ed esterno destro le priorità con un reparto difensivo tutto da valutare, ma il lavoro per costruire una rosa compatibile col tecnico rispettando i limiti finanziari è lungo e faticoso. Nel frattempo dal ritiro della nazionale belga ha parlato Saelemaekers, confermando la permanenza a Milano dopo il prestito nella Capitale. «Dato che ero in prestito, tor-nerò al Milan per la preparazione. Restare è un'opzione, anche se non ho ancora avuto contatti con il nuovo alle-natore. Mi è sempre piaciuto giocare nel Milan ma la cosa più importante per me è trovare un progetto in cui continuare ad accumulare minuti e migliorare».