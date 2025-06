Dybala come il Papu

Per qualcuno potrebbe essere un problema, per qualcun altro solo una soluzione. Sta di fatto che la Roma del prossimo anno, in un senso o nell'altro, continuerà a girare intorno a Paulo Dybala, il giocatore di maggior talento della rosa giallorossa. E allora bisognerà capire cosa deciderà di fare con lui soprattutto Gian Piero Gasperini.

Per Dybala con il nuovo corso si profila un futuro alla Papu Gomez. [...] Chiaramente sta lavorando anche per recuperare dall'infortunio e la speranza è di essere pronto già per il ritiro, magari non dall'inizio ma in corsa. Ma comunque di potersi mettere a disposizione di Gasperini a iniziare dalle prime gare stagionali, quelle che balleranno tra agosto e settembre.

È chiaro che Dybala non ha la fisicità e l'atletismo che Gasperini cerca nei suoi giocatori, anche nei trequartisti, che devono spesso dedicarsi pure alla fase difensiva. Ma ha la qualità - e tanta - per risolvere partite e problemi. Proprio come ce l'aveva il Papu Gomez, che però rispetto a Dybala correva anche tanto e spesso lo trovavi pure a difendere nelle propria meta campo. Un lavoro che alla Joya non può essere chiesto, ma può essere modulato, quello sì. E su questo ha deciso di lavorare Gasperini, consapevole che non può perdere il talento più cristallino che ha in rosa.[...]

Chiaramente, se sta bene è una risorsa e non un problema. E quando sarà a posto molto probabilmente giocherà titolare. Ma all'inizio sarà difficile vederlo così, proprio perché deve recuperare dall'infortunio e perché gli allenamenti di Gasperini sono intensi. [...] Ed è quindi facile pensare che Dybala nella prima parte della stagione verrà utilizzato a intermittenza, magari a partita in corso. [...]

(gasport)