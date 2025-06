Dubbio Ndicka: la Roma valuta tutte le offerte

Dopo un campionato giocato minuto per minuto, Evan Ndicka non potrà ripetersi. Il difensore, infatti, salterà parecchie giornate in autunno per rispondere alla convocazione della Costa d’Avorio, che cercherà di difendere il titolo africano. Questo significa che la Roma non lo avrà a disposizione per due grandi sfide contro Juve e Atalanta. [...] Ma prima, c’è da capire se il classe 1999 giocherà nella Roma il prossimo anno. I problemi finanziari impongono a Ghisolfi di incamerare liquidità e plusvalenze al più presto. Tra i papabili ci sono Svilar, Angelino, Koné e appunto Ndicka. L'ivoriano è quello che converrebbe vendere poiché è arrivato a parametro zero due anni fa e tutto ciò che si incassa diventa plusvalenza. Sono poche, però, le società che possono garantirgli un ingaggio superiore ai 4 milioni che guadagnerebbe a Roma fino al 2028. [...]

(corsport)