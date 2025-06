Dovbyk-Tammy: la prova del 9 per Gasperini

In molti l'hanno interpretata come una strategia di comunicazione. Della serie: parlo di gruppo, di squadra, dribblando così le questioni legate ai singoli. Fatto sta che non è passato inosservato come a domanda diretta su Dovbyk e Abraham, Gasperini la scorsa settimana sia rimasto abbastanza evasivo. (...) La sensazione che a Trigoria si cerchi qualcosa di diverso è lampante. Poi, ognuno fa il suo gioco. L'agente di Artem poco tempo fa assicurava di aver parlato con Ghisolfi e di non aver ricevuto nessun segnale riguardo ad una possibile partenza. Peccato da qualche giorno sia arrivato Massara che ha subito chiarito la strategia della Roma: «Cercheremo di fare un mercato sostenibile, ma comunque funzionale alla crescita della squadra, consapevoli dei paletti piuttosto stringenti da rispettare con il fair play finanziario». Parole che sommate alle considerazioni passate di Ranieri su Artem e alla scelta del club su Tammy la scorsa estate, fanno sì che peri due non tiri una bella aria. Non la tira nemmeno per Shomurodov, nonostante la buona stagione appena disputata e la stima di Claudio. Appare così abbastanza scontato che la Roma, pronti, via rischi di rivoluzionare drasticamente il reparto avanzato. (...) È inevitabile che la Roma si stia guardando intorno. Piace Woltemade (Stoccarda) ma ieri il club tedesco ha chiuso alla possibile partenza: «Anche la prossima stagione andremo avanti con Nick. Punto e basta». Sotto osservazione c'è Emegha (Strasburgo) ma in questo caso la questione è addirittura più complessa. Il futuro dell'olandese appare infatti già deciso, destinazione Chelsea (ma nell'estate del 2026), visto che la proprietà condivisa dei due club, la BlueCo, punta con decisione sul potenziale dell'ex attaccante dello Sturm Graz. Un po' come se i Friedkin decidessero di dirottare Beto da queste parti. Nel club austriaco gioca Boving che tuttavia per caratteristiche fisiche (non arriva ai 180 centimetri) potrebbe essere più il Lookman di turno che altro. A Gasp non dispiace Pinamonti che a 26 anni è arrivato al bivio della carriera. (...)

(Il Messaggero)