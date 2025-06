Dopo Le Fée saluta anche Dahl. Il Benfica lo riscatta per 9 milioni

E dopo Enzo Le Fée (18 milioni più 6 di bonus per il suo passaggio al Sunderland) la Roma saluta anche Samuel Dahl, il terzino sinistro svedese che era arrivato la scorsa estate dal Djurgardens. Dahl era poi finito in prestito a gennaio al Benfica. [...] E con i portoghesi ha trovato un'altra vita, diventando addirittura titolare e giocando anche in Champions League. [...]

L'accordo iniziale prevedeva 600mila euro per il prestito e il diritto di riscatto a 8 milioni, ma la Roma aveva una clausola di veto: pagando un milione avrebbe potuto bloccare il trasferimento. [...] E allora il Benfica ha dovuto alzare la posta, portando l'offerta a 9 milioni di euro e garantendo alla Roma anche il 40% sulla futura rivendita. A conti fatti per i giallorossi c'è anche un'interessante plusvalenza, considerando che un anno fa aveva versato al Djurgardens 4,5 milioni. [...]

(gasport)