Dodici tecnici nuovi, il coraggio di cambiare

Cambio di stagione, cambio di panchine. Nella Serie A 2025-26 saranno ben dodici le squadre al via con un nuovo allenatore. Una rivoluzione tecnica che riflette la voglia di rinnovamento del campionato italiano. Alcune scelte spiccano per coraggio e ambizione, tra queste quella della Roma, che ha deciso di affidarsi a Gian Piero Gasperini.

Il tecnico piemontese chiude così il suo storico ciclo di nove anni all’Atalanta per tornare a confrontarsi con una grande piazza. Dopo l’esperienza non fortunata all’Inter, Gasp sceglie la capitale, consapevole delle difficoltà ambientali, ma forte di un’identità calcistica ben definita e di un carattere che può reggere le pressioni di Trigoria. (...)

(...) Cristian Chivu all’Inter, Allegri di nuovo al Milan, Sarri alla Lazio, Juric che raccoglie l’eredità del suo mentore a Bergamo, e Fabio Pisacane promosso dal settore giovanile alla guida del Cagliari.

(...) In attesa delle ufficialità per le panchine ancora vacanti — tra cui quella della Fiorentina — il dato è chiaro: su venti squadre, ben dodici ripartiranno da un nuovo allenatore. Un rinnovamento profondo, che segna l’avvio di un nuovo ciclo per il nostro campionato.

(gasport)