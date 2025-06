Di corsa per Gasp. Dybala al top in un mese: rinnoverà con la Roma e lo stipendio sarà ridotto

[...] Le immagini che Paulo Dybala quasi ogni giorno regala ai tifosi della Roma via social restituiscono allo stesso modo la gioia del calcio, la voglia di esserci a tutti i costi. [...] L'ennesimo conto alla rovescia della vita giallorossa dell'argentino scorre inesorabile avvicinandolo al giorno in cui, tra un mese e non oltre, la Joya vorrà presentarsi al cospetto del nuovo tecnico Gian Piero Gasperini. [...] Sotto gli occhi attenti dei suoi due preparatori, Giorgio Bertolone e Javier Arozarena, Dybala sta accelerando il ritmo entrando così nella fase finale del suo recupero a poco più di tre mesi dal grave infortunio. [...]

Al nuovo tecnico, che attorno ai trequartisti ha costruito le fortune anche dell'Atalanta, l'argentino potrà offrire il suo enorme repertorio di colpi, in grado com'è di risolvere le partite più rognose e incerte. Quando sarà al top, strada facendo, giocherà probabilmente titolare fisso e potrà anche difendere all'occorrenza nella propria metà campo come richiede il gioco di Gasp. [...] E in coincidenza con il suo ritorno tra trenta giorni a pieno regime, Dybala potrà sedersi attorno ad un tavolo con il ds Ricky Massara per negoziare un prolungamento con lo stipendio di 7-8 milioni di euro spalmato su due o tre annualità. Sarebbe un vantaggio per lui, [...] ma la spalmatura sarebbe anche un regalo per il club, che potrebbe calmierare il monte ingaggi nell'ultima stagione sottoposta al Settlement agreement con l'Uefa. [...]

(gasport)