De Rossi in pole per la panchina della Sampdoria

LEGGO (F. BALZANI) - Dopo Italia, Parma, Lecce, Fiorentina e Cremonese si apre un nuovo spiraglio per il ritorno in panchina di Daniele De Rossi. La Sampdoria, fresca di salvezza in extremis in serie B, infatti avrebbe avuto un primo approccio col tecnico che si trova ancora sotto contratto con la Roma per altre due stagioni a circa 3,5 milioni di stipendio. Al momento quello di De Rossi è il nome in pole per la panchina della Doria anche su indicazione di Evani che lo conosce dai tempi della Nazionale, subito dietro Vanoli e Pecchia.

Daniele ha preso qualche giorno di tempo per pensarci visto che si tratterebbe di una “retrocessione” rispetto all’ultima esperienza. L’ex centrocampista intanto ieri in Campidoglio stato premiato dal sindaco Gualtieri come presidente dell'Ostiamare under 19, squadra che ha vinto il campionato di categoria. "Ostiamare deve ambire a essere la terza forza della capitale dopo Roma e Lazio", ha detto De Rossi.