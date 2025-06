De Rossi: "Allenatore incredibile"

IL TEMPO (G. TURCHETTI) - Un nuovo capitolo. La Roma ha deciso di ripartire da Gasperini dopo una stagione turbolenta, rimessa in piedi da Ranieri. Un anno iniziato con De Rossi in panchina, salvo poi cancellare la programmazione dopo appena quattro giornate. L'ex allenatore giallorosso ha commentato ai microfoni di Sky la scelta del club di puntare sul tecnico di Grugliasco. "Mi sono ritrovato con un tifoso a discutere se fosse la scelta giusta" - ha affermato De Rossi - "Se dobbiamo discutere del valore dell'allenatore che ha preso la Roma, non dobbiamo più parlare di calcio". L'ex numero sedici del club capitolino ritiene Gasperini "un allenatore incredibile, che ha fatto cose incredibili", ma ha sottolineato anche il tempo avuto a disposizione a Bergamo. "Lì ha avuto 8-9 anni di lavoro e serenità, si è sempre migliorato" - ha spiegato il nativo di Ostia - "Mi auguro che abbia, non dico 8-9 anni, ma del tempo sì, per mettere a frutto le sue idee, perché porterà la Roma ad un livello successivo secondo me".

Tempo che De Rossi avrebbe voluto all'inizio della stagione appena conclusa. "Avevamo impostato un progetto di lungo periodo" - ha dichiarato l'ex allenatore della Roma al Corriere della Sera - "So che nel calcio senza i risultati il tempo non te lo dà nessuno, ma tutto è stato accantonato davvero troppo presto". E, poi, un messaggio ai Friedkin e non solo: "La decisione finale di esonerarmi l'hanno presa loro, ma credo sia stata tanto indirizzata, anche con versioni non rispondenti al vero, da chi oggi non c'è più. E non ha lavorato per il bene della Roma". Un riferimento evidente a Souloukou. Con una promessa: "Non escludo il ritorno".