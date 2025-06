De Rossi: "Aiutiamo Roma e Lazio"

IL TEMPO (G. TURCHETTI) - Celebrazione in Campidoglio. Ieri pomeriggio, i ragazzi dell'Under 19 dell'Ostiamare sono stati ricevuti in Aula Giulio Cesare da Roberto Gualtieri, sindaco di Roma, e Alessandro Onorato, Assessore ai Grandi Eventi, Sport Turismo e Moda, per festeggiare il titolo di campioni d'Italia conquistato contro la Fiorenzuola. Presente, ovviamente, anche Daniele De Rossi, proprietario della società lidense. "E' una soddisfazione gigante per tutta Ostia, non solo quella calcistica" - ha affermato l'ex allenatore della Roma - "Questi risultati danno un po' di risalto e sembra che stiamo facendo i fenomeni, mentre il percorso è quello che ci aspettavamo. E' normale avere intoppi quando devi demolire e ricostruire una struttura grande come la nostra, ma siamo contenti".

Da gennaio De Rossi è diventato proprietario dell'Ostiamare e ha ben chiaro il progetto che vuole sviluppare: "Penso che Ostia, per grandezza, debba ambire ad essere un sostegno per Roma e Lazio, ovvero una società che porti qualcosa alla Roma calcistica e all'Italia calcistica. L'obiettivo è diventare sempre più seri e professionali". Idea sposata anche dal sindaco Gualtieri: "Noi crediamo in questa scommessa che Daniele ha lanciato". Il prossimo passo dell'ex numero sedici giallorosso è rilanciare la propria carriera da allenatore. Chiuse quasi tutte le porte in Serie A, una possibilità potrebbe essere la panchina della Sampdoria, fresca di salvezza in Serie B ottenuta nel playout con la Salernitana.