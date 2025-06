De Cuyper prima scelta. Per il centrocampo c’è O’Riley

[...] Con Angeliño in bilico (è stato ad un passo dal vestire la maglia dell’Al-Hilal di Simone Inzaghi), la Roma ha trovato in Maxim De Cuyper il possibile titolare sulla sinistra per la prossima stagione. Sull’esterno del Belgio è fortissima la concorrenza dei top club europei e soprattutto del Milan, che già ha avviato i contatti con l’entourage del calciatore in caso di partenza di Theo Hernandez. Vista la concorrenza, il Bruges non intende fare sconti e il prezzo sarà oltre i 20 milioni di euro per aggiudicarsi il classe 2000.

[...] Tra i profili apprezzati da Gasperini (lo voleva già all’Atalanta) spunta quello di Matt O’Riley, mediano del Brighton. In questa stagione il classe 2000 ha segnato a referto 21 presenze in Premier League con 2 gol e 3 assist ma ora vorrebbe una piazza dove potersi mettere in mostra in vista dei prossimi Mondiali. [...]

In settimana la Roma e l’entourage di Svilar terranno l’incontro decisivo per mettere tutto nero su bianco e procedere con la firma del portiere. Il portiere percepirà circa 3 milioni di euro di ingaggio e il contratto sarà valido almeno per altri 5 anni - quello in essere ha scadenza il 30 giugno 2027 - con i giallorossi che vogliono costruire su di lui la Roma del futuro.

(Il Romanista - I. Mirabella)

