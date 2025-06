De Cuyper per il dopo Angelino: come vice Dovbyk spunta Bonny. L'agente dell'ucraino: "Gasp ci punta, la Roma prenderà un attaccante"

Un attacco da rifondare o quasi. Il pacchetto offensivo della Roma formato da Dovbyk, Abraham e Shomurodov sarà sotto esame sin dal primo giorno. L'ucraino ha convinto a fasi alterne, ma, di offerte non ne sono ancora arrivate. Il suo agente ha però fatto chiarezza: "Dovbyk resterà alla Roma. Sono in contatto con la dirigenza e nessuno ha mai parlato di una sua cessione. Gasperini punterà su di lui. Nel suo primo anno ha fatto 17 gol, meglio di Dzeko e Voller. La Roma comprerà un attaccante. È normale che un top club voglia rinforzarsi". [...]

Uno tra Abraham e Shomurodov, quindi, verrà venduto: su di lui il Fenerbahce di Mourinho e il West Ham. L'uzbeko, invece, è ricercato nuovamente dall'MLS. [...]

Nella lista della Roma c'è sempre Krstovic che però il Lecce valuta 25 milioni di euro. Si allontana, invece, la pista che porta a Lucca, i giallorossi faranno quindi un tentativo per Bonny. [...] Fari puntati poi su Boving dello Sturm Graz, valutato 10 milioni. [...] Si guarda anche agli esterni: in lisa ci sono Paixao del Feyenoord e Ezzalzouli del Betis. Dopo il Mondiale per Club l'Al-Hilal tornerà alla carica per Angelino. Gasperini ha già dato l'ok per la sua cessione e il sostituto individuato è De Cuyper del Brugge, il suo costo è di 20 milioni. [...]

(Il Messaggero)