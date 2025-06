Dahl al Benfica per 11 milioni. United e Bayern tentano Svilar

Dopo Le Fée anche Dahl saluta la Roma a titolo definitivo. Solamente sei mesi in Italia senza lasciare il segno. [...] A gennaio il passaggio al Benfica e in Portogallo ha convinto tutti. Ieri è arrivata la fumata bianca: operazione da 11 milioni (il 10% andrà al Djurgarden) e la Roma mantiene il 40% sulla futura rivendita. [...] Dahl, quindi, sarà protagonista al Mondiale per Club che inizierà il 14 giugno. Competizione che difficilmente giocherà Paredes con il Boca Juniors.

La finestra "speciale" di calciomercato chiuderà lunedì, ma al momento non è in programma un ritorno in Argentina. [...] Ieri - dal ritiro della nazionale francese - ha parlato Koné. Ha elogiato l'incredibile prova del Paris Saint Germain contro l'Inter: "Il loro pressing mi ha scioccato". [...] Ghisolfi continua a trattare per il rinnovo di Svilar, ma le parti non hanno ancora trovato un accordo. Bayern Monaco e Manchester United restano in agguato.

(Il Messaggero)