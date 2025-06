Da Shomurodov a Paredes: priorità 30 giugno

IL ROMANISTA (F. PASTORE) - Primo: garantire entro il 30 giugno gli introiti necessari a rientrare nei paletti imposti dal Fair play finanziario. [...] Ancora due sessioni e le restrizioni finiranno, ma per ora bisogna ancora fronteggiare il problema. [...] Le prime le ha condotte Ghisolfi, che ritroverà Le Fée per la terza volta in due anni, al Sunderland. La partenza del francese è sì valsa un “pari e patta” per quanto riguarda spese e incassi, spostando però ben poco dal punto di vista del fpf. Più decisiva quella di Dahl - venduto a undici milioni al Benfica - e quella imminente di Zalewski all’Inter, che sarà tutta plusvalenza. Ma lo svedese e il ragazzo cresciuto nel vivaio giallorosso da soli non bastano. Né può bastare Paredes, sempre più lontano da Roma quanto vicino al Boca. A colmare le necessità finanziarie può arrivare la partenza di Shomurodov, che dalla Turchia segnalano sempre più nelle mire del Basaksehir: ogni ricavo dal cartellino dell’uzbeko superiore ai cinque milioni sarà utile alla causa. [...] Superata la scadenza del 30 giugno, Massara potrà dedicarsi con maggiore serenità al mercato in entrata, provando a regalare qualche colpo già entro il raduno (il 13 luglio). Le trattative impostate dal suo predecessore saranno portate avanti, a partire da quelle per O’Riley e Lucumí. Il difensore colombiano sarebbe ideale per completare il terzetto arretrato, ma il Bologna ha sparato alto: 28 milioni. Situazione simile per il centrocampista classe 2000: il Brighton chiede 32 milioni, su di lui è piombato anche il Napoli, ma la corte serrata di Gasp (che lo seguiva da Bergamo) non lascia insensibile il ragazzo. Un prestito con riscatto già fissato può districare la matassa.