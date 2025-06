Da Romano fino a Terlizzi: via alcuni baby

L'obiettivo numero uno per salvare i titolari dalle cessioni è riuscire a chiudere le plusvalenze attraverso quei giovani che non rientrano nei piani della Roma. Quindi piazzare i ragazzi usciti un anno fa e che sono andati a farsi le ossa in prestito in Serie B, più quei Primavera in uscita e che hanno diverse offerte in Italia e all'estero. Come Alessandro Romano che piace tanto al Torino. Trattativa avviata con la Roma: si tenta di chiudere in giornata. [...] Nell'affare anche Federico Terlizzi dell'Under 18: un trasferimento che genererà una doppia plusvalenza totale da 6-7 milioni.

Riccardo Pagano, reduce da una buonissima stagione al Catanzaro, è vicino alla cessione al Bari che frutterebbe un paio di milioni di plusvalenza: battuta la concorrenza del club calabrese e del Padova che lo avrebbero voluto in prestito. Cherubini piace invece al Sassuolo e al Genoa, Darboe è cercato da Pisa e Cremonese ma anche da alcuni club stranieri, così come Graziani, Cama, Sangaré, Graziani e Mannini. Altre 24 ore di tempo per chiudere più cessioni possibili e ricavare plusvalenze.

(corsport)