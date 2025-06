Da Pagano ai baby della Primavera: caccia alle uscite

Le prossime ore saranno decisive anche per i ragazzi del vivaio, così come per chi ha vissuto una sola stagione lontano da Trigoria, gente come Pagano, Cherubini e Oliveras. La Roma potrebbe cedere alcuni talenti cresciuti nel settore giovanile per realizzare una plusvalenza totale: anche se l'ufficialità arriverà a luglio, basterà dimostrare che l'accordo è stato trovato entro il 30 giugno. [...]

Pagano ha disputato l'ultima stagione in prestito al Catanzaro dimostrando di essere un giocatore di prospettiva. Il Bari lo vuole come rinforzo e la trattativa sembra vicina alla conclusione, con un valore di circa 2 milioni di euro. Sulla stessa cifra si muove Cherubini, attaccante esterno con il fiuto del gol, che ha giocato in prestito alla Carrarese. Il club toscano vorrebbe confermarlo in rosa. Poi c'è Oliveras, terzino sinistro spagnolo, di ritorno dal prestito alla Dinamo Zagabria. I valore del suo cartellino è più basso, ma ha molto mercato all'estero.

Pochi mesi fa Mannini è entrato nel radar dell'Ajax. Classe 2005, è da sempre nel giro delle nazionali giovanili italiane, in più è un jolly prezioso: può giocare come terzino, mezzala e trequartista. Il prezzo non dovrebbe essere interiore ai 4 milioni di euro, dato anche il contratto fino al 2028. Graziani, classe 2005, ha chiuso il suo ciclo nel settore giovanile: potrebbe partire in prestito o essere ceduto a titolo definitivo, magari a 1 milione di euro o giù di lì. All'estero potrebbe invece finire il playmaker svizzero Romano, classe 2006, con un valore stimato di 1,5 milioni di euro. Sotto i riflettori, seppur non più tra i giovani, c'è Ebrima Darboe che dopo una stagione positiva nel Frosinone può avere mercato sia in Serie B che all'estero.

(corsport)