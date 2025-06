Da O'Riley a Ratiu: la Roma di Gasperini va a caccia di rinforzi

Martedì andrà in scena la conferenza stampa di presentazione di Gian Piero Gasperini e con lui ci saranno Florent Ghisolfi e Claudio Ranieri. [...] Il giorno potrebbe non essere stato scelto a caso: il 17 giugno, infatti, ricorre il 24esimo anniversario della vittoria dell'ultimo scudetto. [...] Sul fronte mercato, intanto, prosegue l'avvicinamento di Paredes al Boca Juniors. Il futuro dell'ex PSG è sempre più argentino. Durante le vacanze, ci sarà un colloquio tra il giocatore ed il tecnico della Roma e se dovesse esserci il via libera, Paredes giocherà alla Bombonera. Per sostituirlo, l'idea è una mezzala dinamica come Matt O'Riley del Brighton. Il danese ha un po' deluso in Premier League ed ora i seagulls accetterebbero volentieri un'offerta da 25 milioni di euro per liberarsene. Per la fascia destra, uno degli obiettivi è Andrei Ratiu del Rayo Vallecano, mentre per la difesa spunta il nome di Joel Ordonez del Bruges e che vale circa 20 milioni. [...]

(La Repubblica)