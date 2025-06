Da Mannini a Romano: i giovani pronti per Gasp

Il settore giovanile della Roma è una fonte inesauribile di promesse. Chi sarà la prossima pietra preziosa da proteggere tra le mura di Trigoria? [...] Mannini, Romano e Reale, tutti classe 2006, sono in rampa di lancio. [...] Mannini, ex Spezia, è un jolly capace di giocare da terzino, mezzala o trequartista. [...] Romano, invece, è un mediano svizzero bravo nell'impostazione e dotato di un ottimo tiro dalla distanza. [...] Reale, infine, è un difensore centrale che ha completato l'intero percorso nella cantera giallorossa a testa alta. [...]

Graziani (2005), capitano e numero 10 della Primavera, ha invece concluso il suo ciclo nel vivaio per limiti di età. Con ogni probabilità andrà via in prestito. [...] Attenzione però agli outsider, cioè a Cama, Di Nunzio, Coletta, oltre ad Almaviva, Sangaré e Seck. Ragazzi con storie diverse ma un obiettivo comune: restare a lungo in giallorosso. Cama (2007) in particolare, potrebbe avere più di una chance, essendo un terzino sinistro di spinta, un ruolo in cui la Roma dei grandi potrebbe essere inizialmente scoperta a livello numerico.

(corsport)