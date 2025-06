Da domani via agli acquisti: attesa O'Riley

Ancora ventiquattro ore di apnea poi finalmente Massara potrà concentrarsi quasi esclusivamente sugli acquisti. [...] Uno dei nomi potrebbe essere quello di Matt O'Riley, centrocampista che tanto piace a Gasperini e che sarebbe un ottimo innesto nel reparto guidato da Koné. Il giocatore qualche giorno fa ha aperto alla trattativa con i giallorossi ed è in attesa di capire non solo la proposta d'ingaggio ma anche quello che sarà il progetto triennale appena cominciato dalla Roma e che si svilupperà con Gasperini. [..]

Un altro nome visionato per il centrocampo, forse un'alternativa al danese, è Ismael Koné, il ventitreenne seguito la scorsa stagione da Ghisolfi. Il cartellino è del Marsiglia, ma il ds giallorosso ha naturalmente un canale importante nel mercato francese e potrebbe decidere di tornare sul ragazzo per comporre a centrocampo una linea di Koné, il K2. Costo di O'Riley, 25 milioni, costo di Koné 15 milioni. [...]

Una possibile riserva è l'ex Venezia Tessman, ora al Lione: lo statunitense può essere preso con 6-7 milioni. Il Lione, retrocesso in seconda divisione, ha problemi finanziari ed ecco che i giallorossi guardano in casa OL anche per il possibile sostituto di Abraham e Shomurodov: si tratta di Georges Mikautadze, centravanti georgiano dal costo di circa 20 milioni. [...] Domani sarà a tutti gli effetti svincolato, sempre dal Lione, anche Nicolas Tagliafico. Alla Roma potrebbe giocare da braccetto per facilitare l'uscita del pallone dalla difesa, ma lo vuole anche il Siviglia. Le idee non mancano, da domani ci sarà il tempo per concretizzarle.

(corsport)