Da Califano a Pizzul: addio alle mille voci di Gianfranco Butinar

Roma perde l'uomo dai mille volti e dalle mille voci: un infarto si è portato via, a soli 51 anni, il comico, imitatore e attore Gianfranco Butinar. [...] Romanista di fede incrollabile, Butinar era noto per i numerosi personaggi, oltre un centinaio tra sport, musica e spettacolo, che aveva riprodotto per la gioia e le risate del pubblico: tra questi, spiccano cavalli di battaglia come Francesco Totti, Franco Califano, Adriano Celentano, Bruno Pizzul, Vasco Rossi, Antonio Cassano, Luciano Spalletti, Claudio Ranieri, Mario Balotelli, Maurizio Costanzo. [...]

I funerali si svolgeranno oggi alle 15 presso la Parrocchia Santa Maria Regina Pacis di Ostia. [...] Nato a Roma il 13 novembre 1973, nella sua lunga carriera Butinar aveva spesso partecipato a trasmissioni radio e tv con una costante: l'amore per il calcio, unito alla sorprendente capacità di imitare i personaggi famosi. [...] Butinar sapeva conquistare il pubblico grazie a un timbro vocale camaleontico e uno stile diretto, irresistibile e mai volgare nei confronti delle sue "vittime" che non si offendevano mai, anzi gli volevano bene. [...]

(Il Messaggero)