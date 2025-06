Da calciatore a consigliere. Righetti: "L'idea mi piace"

Ubaldo Righetti è il primo dei non eletti nella lista del Partito democratico alle elezioni comunali del 2021 con 1376 voti. Con le dimissioni in vista di Giulia Tempesta [...] è lui il nome pronto a subentrare in Aula Giulio Cesare. "Ci sto pensando - dice al telefono - vorrei entrare come parte attiva nello sport della città". Ex calciatore, classe 1963, [...] Righetti ha legato il suo nome alla Roma degli anni Ottanta, sotto la presidenza di Dino Viola. Sette anni in giallorosso da protagonista con la vittoria dello scudetto nel 1983, due Coppa Italia e la finale di Coppa dei Campioni persa ai rigori contro il Liverpool nel 1984. [...]

Da diversi anni è un opinionista riconosciuto, iscritto all'Ordine dei giornalisti: "L'artefice di questo cambio fu Bruno Conti. Mi chiamò a Roma Tv tanti anni fa, poi arrivarono la Rai e le radio. Ormai il mio mestiere è questo". Nel 2021 ha scelto di candidarsi al consiglio comunale a sostegno di Roberto Gualtieri. La sua campagna si è concentrata sul rilancio degli impianti sportivi nei municipi più periferici. [...]

(la Repubblica)