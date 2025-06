Da Angelino a Saud: priorità alle cessioni per sistemare i conti

Vendere bene e in fretta. La terza avventura di Frederic Massara parte in salita. Perché il 30 giugno si avvicina ed entro quella data bisogna far quadrare i conti. [...] Il tempo stringe e la Roma rischia di perdere un big. Ndicka, forse Svilar. Per salvarli entrambi serviranno tutti i contatti e il savoir-faire di Massara. In altre parole, ciò di cui c'è bisogno per vendere Shomurodov, Saud, Paredes e Angelino. [...] Sull'attaccante uzbeko è piombata la Cremonese neopromossa, mentre per Saud si attendono sviluppi da Tolosa. Il Boca Juniors, uscito dal Mondiale per club, potrebbe invece accelerare per riportare subito a casa Paredes. Su Angelino, infine, si è mosso l'Atletico Madrid di Simeone. [...]

Quattro cessioni potenziali, fondamentali per provare a evitare sacrifici più dolorosi. Ma se per la punta la trattativa è già sui giusti binari, per il terzino spagnolo siamo solo alle prime battute. E, come detto, la Roma ha terribilmente fretta di chiudere la pratica. [...] L'accordo sul fair play non è un mistero e offrire Ndicka o Svilar in questa situazione equivale a esporsi a una serie di offerte al ribasso. [...] Nel caso di Svilar, l'obiettivo della Roma è duplice: far firmare a vita il giocatore più forte della rosa e innalzare al livello dei top il valore del suo cartellino. [...]

(la Repubblica)