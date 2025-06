Countdown uscite, Massara accelera

IL TEMPO (L. PES) - Poco più di ventiquattro ore per arrivare all'obiettivo. La fine del mese di giugno coincide, per la Roma, con l'esame dei conti da parte dell'Uefa. Ai giallorossi servono alcune cessioni (ma potrebbe bastarne una) per maturare le plusvalenze che possano soddisfare i paletti fissati con l'Uefa. Dal suo insediamento a Trigoria Massara non ha ancora completato alcuna operazione, salvo formalizzare l'uscita di Zalewski, ma ora il tempo corre. Il tentativo di arrivare a dama con alcune uscite di impatto minore, per ora, non ha dato i frutti sperati. Shomurodov non sembra sul piede di partenza cosi come Celik, mentre in queste are potrebbe prendere corno l'uscita di Gollini ma, in generale, il ds giallorosso potrebbe essere costretto a un addio importante.

I nomi sono sempre quelli di Angelino e N'Dicka, anche se nelle ultime ore lo Zenit si è fatto avanti per Abraham, con un'offerta attorno ai 20 milioni e circa 5 per l'attaccante che però non sembra convinto della destinazione, per questo la trattativa si è praticamente quasi arenata sul nascere. L'arrivo di qualche club inglese nelle ultime ore potrebbe sbloccare la situazione del centravanti reduce dalla stagione in prestito al Milan. La Roma, dal canto

suo, accetterebbe volentieri proposte da 20 milioni, che permetterebbero di realizzarne circa 10 di plusvalenza. Un bottino che avvicinerebbe i giallorossi all'obiettivo, da abbinare magari alle partenze di qualche giovane come Cherubini o Pagano (nel mirino del Bari).

Nel frattempo si avvicina sempre di più l'addio di Paredes. Dall'Argentina sono convinti che domani sia il giorno giusto per il versamento della clausola da parte del Boca, e che per il centrocampista sarebbe già pronta la maglia numero 5. La Roma aspetta i 3.5 milioni pattuiti con il calciatore in sede di rinnovo e poi valuterà eventuali mosse in entrata col discorso Gourna-Douath rinviato alla fine del mercato già da Ghsolfi, vista la mancanza di volontà da parte del Salisburgo di prolungare il prestito. Una volta terminato il capitolo Fair Play Finanziario, infatti, per il quale comunque il club potrebbe essere costretto a pagare una multa qualora si avvicinasse alla cifra stabilita, o peggio avere delle sanzioni se la distanza fosse più ampia, a Trigoria si lavorerà per accontentare Gasperini con gli innesti giusti. Tra i nomi proposti anche quello di Laurienté del Sassuolo, profilo che non dispiace al tecnico ma che eventualmente sarà valutato più avanti.