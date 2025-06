Corsa contro il tempo

IL TEMPO (L. PES) - Lo spiraglio si fa sempre più stretto ma la forbice, al contempo, si allarga e tocca sempre più calciatori da provare a cedere entro i prossimi cinque giorni. La settimana di fuoco di Massara procede non senza alcune difficoltà con la scadenza del 30 giugno che incombe e le problematiche nel trovare offerte giuste per cedere alcuni elementi della rosa, salvando, se possibile, i giocatori più importanti. Nulla è scontato, però, e nessuno a Trigoria può sentirsi al sicuro in queste ore, anche se fino all'ultimo momento si tenterà di provvedere al realizzare plusvalenze senza arrivare ai sacrifici pesanti. Il tramonto della pista Angelino-Al Hilal ha complicato tremendamente i piani della dirigenza giallorossa che da giorni ormai sono al lavoro su alcuni profili da provare a cedere. Oltre a Shomurodov e Paredes, il primo piace in Turchia mentre l'argentino è promesso sposo al Boca da mesi, Massara sta offrendo anche altri profili come quelli di Celik, Abraham e lo stesso Angelino, con la speranza di non dover affrontare una cessione sanguinosa. Ma nulla si può escludere e per questo il ds ha dato mandato per vendere anche a giocatori più importanti come N'Dicka. L'ivoriano ha estimatori in giro per l'Europa, soprattutto in Premier League, e ora si attendono offerte da valutare qualora nel frattempo non si siano conclusi altri affari in uscita.

Le partenze di Le Fée, Dahl e Zalewski non bastano per rispettare i patti con l'Uefa. I margini non sono ampi nemmeno per elementi della rosa come Shomurodov o Paredes, ma cessioni più importanti come Abraham o Angelino potrebbero aiutare maggiormente. Gasperini attende, con la consapevolezza dei limiti che in questa sessione di mercato ci sarebbero stati e la speranza che alla fine i big non si muovano. Nessun veto da parte del tecnico ma, ovviamente, alcune indicazioni sull'importanza di alcuni giocatori. D'altronde l'importanza di rispettare gli accordi presi nell'estate del 2022 resta cruciale per non incappare in sanzioni e le eventuali multe che i Friedkin potrebbero pagare, devono comunque essere supportate da un impegno e una cifra molto vicina maturata con le plusvalenze. Mesi ancora complessi con l'obiettivo di allentare definitivamente le catene da giugno 2026. Nel frattempo Svilar, che non rientra ad oggi nei ragionamenti delle uscite e che sarebbe la soluzione più drastica in assoluto che la Roma non vuole prendere in considerazione, è diventato papà con la nascita di Lio Mile lo scorso 18 giugno. A darne l'annuncio il portiere belga e la compagna sui social. Sempre sui social è arrivato il saluto di Zalewski ai colori giallorossi. "Ciao Roma, abbiamo passato momenti indimenticabili, momenti di gioie e di dolori. Sono entrato a Trigoria che ero solo un bambino, sono cresciuto con questi colori addosso, dando sempre tutto me stesso. Grazie a tutti".