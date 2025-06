Core de 'sta città: lunedì i rinnovi delle tessere

IL TEMPO (GAB. TUR.) - "Core de 'sta città". E' lo slogan scelto dalla Roma per la campagna abbonamenti 2025/26. Un omaggio a "Roma (non si discute, si ama)", che da 50 anni rappresenta l'inno "che unisce la passione di intere generazioni di tifosi". La vendita si articola in tre fasi. Dalle 12 di lunedì 16 giugno fino alle 12:59 di giovedì 26 giugno sarà possibile rinnovare l'abbonamento con la garanzia di poter confermare il posto della stagione 2024/25 (è possibile anche cambiare posto). Dalle 14 del 26 giugno fino alle 10:59 del 30 giugno, gli abbonati 2024/25 potranno rinnovare l'abbonamento, senza il posto garantito.

La finestra dalle 12 del 30 giugno fino alle 14:59 del 1° luglio è riservata esclusivamente ai 12.333 tifosi iscritti precedentemente alla lista d'attesa. La vendita libera sarà attivata solo in caso di disponibilità residua nei settori dedicati agli abbonamenti e scatterà, eventualmente, alle 16 del 1° luglio. La novità introdotta quest'anno è la "Rivendita Personale", ovvero la possibilità di rivendere il proprio posto a familiari o amici direttamente dall'app "Il mio posto". Prezzi invariati per chi deve confermare il posto in Curva Sud o Nord. Per gli altri settori sono previsti aumenti di circa 1-2 euro a partita a seconda della tipologia di abbonamento.