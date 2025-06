"Core de 'sta città". C'è il nuovo slogan per gli abbonamenti: si parte il 16 giugno

"Core de 'sta città", è questo lo slogan scelto dalla Roma per il lancio della campagna abbonamenti 2025/26. [...] Da lunedì 16 giugno alle ore 12 sarà possibile rinnovare il proprio abbonamento e l'obiettivo è quello di staccare 40.000 tessere. [...] Poi scatterà la fase 2: una finestra riservata ai 12.333 iscritti alla lista d'attesa per sottoscrivere il nuovo abbonamento. [...] Dalle ore 16 del 1 luglio scatterà la vendita libera. I tifosi della Roma potranno scegliere tra tre tipi di abbonamenti: classic (a partire da 14 euro a partita), classic extra (16 euro a match) ed infine plus (17 euro a gara).

L'ultima modalità permette di avere la prelazione sui biglietti per le trasferte europee, uno sconto del 15% negli AS Roma store (le altre del 10%), il cambio utilizzatore per 5 partite [...] ed infine la rivendita per tutte le partite. Per tutti gli abbonati ci sarà il "Welcome Pack" e la prelazione per i match casalinghi nelle coppe. [...] A fine luglio partirà la campagna abbonamenti per le coppe. La tessera comprenderà le prime 4 partite della fase campionato di Europa League (sorteggi il 29 agosto) e l'ottavo di finale della Coppa Italia.

(Il Messaggero)