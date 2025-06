Chi perde e chi guadagna: salasso Friedkin, affari per Oaktree e De Laurentiis

Tra i proprietari di Serie A, nessuno ha speso quanto Dan Eriedkin, il quale ha investito 958 milioni nella Roma. Dal 2020, tra acquisto delle azioni e versamenti/prestiti. L'enterprise value è di 665 milioni. Da questa somma bisognerebbe scomputare l'indebitamento finanziario netto, al 30 giugno 2024 pari a 134 escludendo i 298 nei confronti dell'azionista. Di conseguenza, l'equity value sarebbe di circa 530 milioni. Praticamente la metà di quanto investito da Eriedkin. Difficile, se non impossibile, rientrare dall'investimento. La Roma potrebbe incrementare il suo valore se riuscisse a tornare in Champions e a dotarsi del nuovo stadio.

[...]

(gasport)