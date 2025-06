Chi lo conosce bene non ha alcun dubbio: "Gasp alla Roma può fare cose straordinarie"

Gasperini alla Roma dopo nove anni di Atalanta, il dado è tratto. Stefano Capozucca è il ds che lo portò dal Crotone al Genoa nel 2006, scrivendo con lui le pagine più belle dell'era Preziosi. [...] "Gasperini per me può allenare qualunque squadra. Non mi sorprende che lo abbia voluto la Roma. Quella giallorossa è una piazza difficile, però per me è giusto che cambi aria perché lui ha paura di non ripetersi più. Aveva bisogno di stimoli". [...] Certo, prendere il posto di un'icona come Claudio Ranieri non sarà semplice, soprattutto in una piazza molto esigente come quella giallorossa: "Anche Ranieri ha fatto un capolavoro alla Roma ma Gasperini non teme nessuno, lui ha una grande personalità". [...]

Un altro direttore che conosce molto bene Gasp è Giorgio Perinetti che iniziò la sua lunga carriera di dirigente nel settore giovanile della Roma, passando poi alla prima squadra con cui vinse lo scudetto nel 1982. [...] "Di Gasperini alla Roma penso tutto il bene possibile. Il ciclo all'Atalanta è stato fantastico, i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Ora aveva voglia di cominciare da un'altra parte. Ranieri l'ha catturato e guiderà la Roma nei prossimi anni. Lo scudetto? All'Atalanta ha avuto un ciclo lungo, l'unico timore è che la Roma possa avere un po' fretta e poi ci sarà questo inevitabile confronto con Ranieri che ha fatto una cavalcata straordinaria. Gasperini avrà bisogno di un po' di tempo". [...]

(Il Secolo XIX)