Cercasi plusvalenze. Massara, cinque giorni per vendere. Spunta Wesley: "La Roma mi vuole"

LEGGO (F. BALZANI) - Un’altra plusvalenza per chiudere il bilancio senza penalizzazioni e per avviare davvero il mercato. Il ds Massara in questi ultimi 5 giorni dovrà incassare altri 10 milioni per evitare le sanzioni Uefa. Il piano è piazzare Paredes, Shomurodov e almeno uno tra Celik, Cherubini (piace al Genoa) e Abraham che ieri ha ricevuto un primo sondaggio dal Besiktas. Anche Angelino resta in vendita. Dopo l’affare tramontato all’ultimo con l’Al-Hilal ora si è fatto sotto il Sunderland di Ghisolfi che potrebbe così fare un favore alla Roma. Ma ci vogliono 20 milioni. In caso di emergenza via al piano B con la cessione di Ndicka in Premier. E poi? Gasperini si aspetta i rinforzi promessi a partire da un centrocampista alla “Ederson”. Il nome è stato già individuato: Matt O’Riley che il Brighton potrebbe cedere a 25 milioni per arrivare a De Cuyper, altro obiettivo della Roma. Il danese ha già dato la sua disponibilità alla Roma e non ha problemi ad aspettare qualche giorno nonostante la corte di altri club.

L’altro nome caldo è quello di Wesley del Flamengo che era stato già a un passo da Gasp un anno fa quando l’Atalanta trovò l’accordo a 17 milioni con il club brasiliano salvo poi far saltare tutto per un problema di tempistiche. "I miei compagni del Flamengo Jorginho, Danilo e Alex Sandro mi hanno parlato molto dell'Italia e mi hanno detto che trasferirmi in Serie A sarebbe una grande esperienza per me e un passo molto importante per la mia crescita. So dell'interesse della Roma e della Juve, ma non è ancora il momento di pensare al futuro, lo faremo dopo il Mondiale", ha dichiarato ieri Wesley. In difesa spunta Vasquez del Genoa. In serata, invece, è arrivato il commiato di Zalewski passato all’Inter per 6 milioni. "Ciao Roma, abbiamo passato momenti indimenticabili, momenti di gioie e di dolori, da Tirana a Budapest. Sono entrato a Trigoria che ero solo un bambino, sono cresciuto con questi colori addosso, dando sempre tutto me stesso, anche nei momenti difficili. Grazie a tutti".