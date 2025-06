Cercasi gol in mezzo. Gasp, pensaci tu

[...] La Roma ha chiuso la passata stagione con appena il nono attacco della Serie A. Delle 56 reti, 14 sono state realizzate dal centrocampo (il riferimento non si estende agli esterni di fascia: ergo sono esclusi dal conteggio Soulé, Angeliño e Saelemaekers). E di queste 14, soltanto 11 su azione (3 di Paredes su palla inattiva, 2 di Pellegrini, una su rigore, 2 di Koné, 4 Cristante, 1 Baldanzi e 2 Pisilli). Pochi, troppo pochi. [...]

Oggi a Trigoria viene presentato un allenatore che oltre ad aver viaggiato alla media di 78 gol a stagione negli ultimi 7 anni (150 nelle ultime due, 546 in totale con gli exploit di 98 e 90 reti nel biennio 2019-20 e 2020-21), ha sempre esaltato i calciatori che hanno giocato in questo reparto. Negli ultimi 5 anni, Gasperini - eccezion fatta proprio l'ultima stagione - ha sempre avuto centrocampisti da doppia cifra in tema di segnature. [...] Il confronto con Trigoria è desolante: la Roma nessuno. L'unico ad avvicinarsi, Pellegrini (9) 2021-22. [...]

Se la speranza che possa rivitalizzare Pellegrini e lanciare Pisilli è viva, il nuovo tecnico giallorosso andrà aiutato anche con il mercato. Tradotto: acquistando quegli elementi che possano garantirgli qualità, inserimenti da dietro e gol. Non a caso, prima che venisse preso con un blitz dal Feyenoord, uno dei nomi monitorati a Trigoria era l'olandese Steijn. [...] La Roma - su indicazione di Gasperini - si è mossa da qualche giorno sul danese O'Riley, in uscita dal Brighton. [...]

(Il Messaggero)