C'è l'Al Nassr su Angelino: se parte, pronto De Cuyper

Angelino d'Arabia (di nuovo) per salvare i conti della Roma e scongiurare la cessione di Ndicka. Dopo il naufragio last minute per il passaggio all'Al Hilal, ora per lo spagnolo si è fatto sotto l'Al Nassr di Cristiano Ronaldo. [...] Sull'esterno c'è anche l'interesse di Sunderland e Atletico Madrid. Se l'affare dovesse andare in porto, la Roma punterebbe forte su De Cuyper del Bruges, che ha già dato il suo gradimento, mentre in attacco i dubbi di Krstovic sul Leeds potrebbero convincere Massara a farsi sotto dopo il 30 giugno. A destra, il nome in pole è sempre quello di Wesley del Flamengo. [...]

Il fronte cessioni è caldo anche in altre zone del campo. Shomurodov ha detto sì alla Cremonese, ora la Roma si aspetta un'offerta da 8 milioni. In uscita Kumbulla, corteggiato da Espanyol e Verona, anche se l'albanese vorrebbe convincere Gasp, [...] mentre il Como sonda il terreno per Cristante. Il Rosenborg ha chiesto in prestito Solbakken.

(gasport)