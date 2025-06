C'è il terzo Mondiale da non perdere. Sor Claudio va bene anche part-time

Una missione (quasi) impossibile chiama l'altra: può Claudio Ranieri trasformare l'Italia così come ha fatto con la Roma spinta dalla zona salvezza alla zona Champions fino al quinto posto finale? Può. Ne è convinta la Figc che ha messo il nome dell'ex tecnico giallorosso in cima ai propri desideri per la stagione del post Spalletti.

La palla è nelle mani della Roma, perché la Roma lo ha scelto come consigliere personale della famiglia che del club giallorosso è proprietaria: i Friedkin. La Figc lo sa e, per questo, intende muoversi con estrema cautela rispettando gli accordi in essere: nessun contatto diretto con l'allenatore più accreditato in giro per il mondo. Ranieri sogna la Nazionale, l'ha sempre detto. Ma lo stesso Ranieri non intende stravolgere lo status quo, così si profila anche uno scenario inedito: non avendo ruoli operativi, il tecnico testaccino potrebbe anche ricoprire un doppio incarico, consigliere giallorosso e sulla panchina dell'Italia. [...]

Cosa c'è oltre il tentativo Ranieri? Non il Mancini-bis, avanza il profilo di Stefano Pioli considerato da molti un Ranieri più giovane in fatto di gestione del gruppo e di saggezza nelle scelte. Pioli è vincolato ancora una stagione con l'Al-Nassr, ma, dai primi di luglio, può smarcarsi dal pianeta Arabia per mettersi sul mercato: lo cerca con insistenza la Fiorentina, ma il richiamo della maglia azzurro avrebbe la meglio su tutto. [...]

(La Stampa)