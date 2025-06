Capello: "Curioso di vedere Gasperini a Roma, ma avrà bisogno di tempo. Col Bologna sfida interessante"

GASPORT - L'ex tecnico Fabio Capello, vincitore dello storico Scudetto nel 2001 alla guida della Roma, ha parlato sull'edizione odierna del quotidiano del nuovo calendario della Serie A. Con un appunto sull'esordio della squadra giallorossa in casa contro il Bologna. Queste le sue parole: "Partita molto interessante e per nulla facile da prevedere. Il Gasp inevitabilmente avrà bisogno di un po' di tempo per far capire ai suoi giocatori idee e metodi, che sono molto diversi da quelli di Ranieri. Sono molto curioso sulla sua avventura a Roma. Dall'altra parte, affronterà subito una squadra super rodata e di livello, come quella di Vincenzo Italiano, che ormai è una solida realtà del nostro calcio".