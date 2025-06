Calendari da ripensare: eventi sovrapposti. Adesso si valuta un cabina di regia

La Lega Serie A, nel definire il calendario della prossima stagione, ha tenuto conto delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, (...), ma non ha mostrato la stessa attenzione per altri importanti eventi sportivi internazionali che l'Italia ospiterà. Il caso più eclatante è la concomitanza, il 17 maggio, del derby di ritorno tra Roma e Lazio con la finale degli Internazionali d'Italia di tennis, entrambi al Foro Italico. (...) Una sovrapposizione problematica, simile a quella del derby di Torino con il primo giorno delle ATP Finals.

(...) Questa situazione ha riacceso il dibattito sulla necessità di una pianificazione nazionale degli eventi sportivi. Diego Nepi, AD di Sport e Salute, aveva già lanciato l'allarme: "Un Paese deve valorizzare i suoi asset più importanti (...). Noi invece facciamo ancora fatica a fare sistema (...). Serve quindi una pianificazione a livello italiano (...). Se andiamo avanti così, gli eventi continueranno a cannibalizzarsi tra loro". Nepi ha sottolineato come la concomitanza tra derby e finale degli Internazionali non sia solo un problema di ordine pubblico, ma anche per i broadcaster e per il pubblico, costretto a scegliere tra eventi di grande richiamo. "C'è un effetto divisivo, mentre bisogna puntare a un effetto moltiplicatore. Come? Definendo gli eventi sportivi che vanno difesi per valorizzarli".

Concorda Paolo Bellino, AD di RCS Sports & Events (...): "Ormai è necessario introdurre un Osservatorio per la calendarizzazione dei grandi eventi sportivi (...). Bisogna poter ragionare a livello complessivo, la distribuzione va fatta considerando il punto di vista temporale, fisico e logistico. Nessuno può sentirsi il centro del mondo. Partiamo dai maggiori appuntamenti internazionali (...) e poi definiamo il resto, coinvolgendo anche le municipalità".

(gasport)