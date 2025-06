Calciomercato Roma: occhi su Zortea

[...] L'altro nome seguito attentamente per la destra e quello di Nadir Zortea, il terzino del Cagliari. Una stagione importante, con addirittura sei gol: può lasciare Cagliari e diversi club sono interessati. Ha le caratteristiche adatte per la nuova Roma, Gasp lo ha avuto brevemente all'Atalanta salvo lasciarlo andare per fargli fare le ossa [...] "Il tecnico mi stima, me lo ha sempre detto. E io lo ringrazio perché mi ha insegnato molto", aveva detto Zortea quale tempo fa. Insomma, l'affare si può fare [...]

(Corsport)