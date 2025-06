Nonostante l'addio di Simone Inzaghi, Nicola Zalewski è vicino alla permanenza in nerazzurro. Come scrive il quotidiano sportivo, infatti, l'Inter è pronta a riscattare l'esterno italo-polacco per 6,5 milioni di euro. Dopo quelli di Le Fèe, dunque, altri soldi in arrivo nelle casse giallorosse.

(Gaspor)