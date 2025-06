Dopo una buona stagione in prestito al Frosinone in Serie B, il centrocampista della Roma Ebrima Darboe potrebbe presto trovare una nuova destinazione. Come si legge sull'edizione odierna del quotidiano infatti sul centrocampista gambiano classe 2001 ci sarebbe l'interesse della Cremonese, fresca di promozione nel massimo campionato italiano. L'alternativa sarebbe Davide Faraoni del Verona.

(gasport)