Calciomercato: frenata Krstovic-Leeds, l'attaccante vuole giocare le coppe europee. Sullo sfondo Roma e Sporting, ma nessun passo concreto

Lecce ed il Leeds United per il centravanti Nikola Krstovic. La scorsa settimana il club inglese era arrivato ad offrire la somma di 23 milioni di euro, senza però raggiungere i 30-35 che chiede la società salentina. Nei giorni scorsi ci si aspettava il rilancio del sodalizio dello Yorkshire, che però non è arrivato. Alla base della frenata ci sarebbero, stando alle voci, le perplessità del cannoniere montenegrino ad accettare come destinazione una formazione neopromossa in Premier League. Insomma, dovendo togliersi la maglia giallorossa che sente «sua», l'attaccante vorrebbe approdare in un complesso che disputerà le coppe. [...] In quest'ottica, sullo sfondo ci sarebbe il paventato interesse della Roma, in Italia, e dello Sporting Lisbona, in Portogallo. Il problema, però, è che, ad oggi, con questi due club non si è andati oltre gli ammiccamenti ed i «si dice», in quanto la società capitolina starebbe vagliando diverse soluzioni e non ha ancora deciso di puntare proprio su Krstovic, mentre quella lusitana si muoverà solo se e quando cederà Viktor Gyokeres.

(La Gazzetta del Mezzogiorno)