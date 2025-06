Bove, dagli esami buone notizie: il rientro è più vicino?

Edoardo Bove rivede il campo e non dalla panchina come accaduto negli ultimi mesi. Gli ultimi esami effettuati hanno dato esito negativo e Edoardo può tornare ad essere un calciatore. [...] A sette mesi dal grosso spavento, Bove può sorridere di nuovo. Negli ultimi mesi era andato in panchina a sostenere la Fiorentina con una speciale deroga e nel giorno del suo ritorno all'Olimpico era stato osannato dai tifosi romanisti. [...]

Il 1° luglio Edoardo tornerà alla Roma come da contratto, ma, il club lascerà pieno potere decisionale al ragazzo anche se in Italia il rischio di non poter giocare è alto. Le attuali normative, infatti, gli permetterebbero di scendere in campo solo all'estero. [...]

(gasport)