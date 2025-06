Berardi licenziato: "L'ad va risarcito con due milioni"

La Roma è stata condannata a risarcire Pietro Berardi per la revoca anticipata dal suo incarico di amministratore delegato. Secondo il lodo messo nero su bianco dalla Camera arbitrale dell'Ordine degli avvocati di Roma, il club giallorosso non è riuscito a dimostrare l'esistenza di una giusta causa. Dovrà quindi versare all'ex dirigente una cifra che - tra compensi non corrisposti, indennità contrattuale, rimborsi, interessi e spese legali - oscilla tra i 2,5 e i 3 milioni di euro. (...) Nel lodo si legge che «non è stata raggiunta la prova che Berardi sia stato revocato per giusta causa». E ancora: «Va configurata come un recesso della società non sorretto da una giusta causa». Anche le motivazioni fornite all'epoca del licenziamento sono state giudicate troppo generiche: «Non è enunciata alcuna specifica causa di revoca». La Roma dovrà ora pagare a Berardi 2.023.000 euro tra compensi maturati, bonus annuali e l'indennità prevista dal contratto in caso di riso-luzione senza giusta causa. A questa somma si aggiungono circa 160mila dollari in rimborsi per spese sanitarie, viaggi e alloggio. Il totale, con 450mila euro di interessi e spese di lite, supera i due milioni e mezzo. (...)

(La Repubblica)